Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Информация о стрелке у гимназии №20 и школы №34 в Казани оказалась ложной

Для проверки сообщения и поиска мужчины территория учреждений была закрыта.

Информация о стрелке у гимназии №20 и школы №34 в Казани оказалась ложной. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

В администрации пояснили, что фейк среди родителей и школьников в первой половине дня распространял неизвестный мужчина. По его словам, на территории школы №34 и гимназии №20 находился стрелок.

На данную информацию руководство школ и службы безопасности отреагировали оперативно. Для проверки сообщения и поиска мужчины территория учреждений была закрыта.

Работа по проверке информации завершилась в течение часа.

КВ
Лента новостей