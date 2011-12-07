Информация о стрелке у гимназии №20 и школы №34 в Казани оказалась ложной. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

В администрации пояснили, что фейк среди родителей и школьников в первой половине дня распространял неизвестный мужчина. По его словам, на территории школы №34 и гимназии №20 находился стрелок.

На данную информацию руководство школ и службы безопасности отреагировали оперативно. Для проверки сообщения и поиска мужчины территория учреждений была закрыта.

Работа по проверке информации завершилась в течение часа.