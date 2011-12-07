В Казани в районе «Салават купере» состоится заселение 340-квартирного дома

В жилом районе «Салават купере» 24 мая будет происходить заселение соципотечного дома № 3-5. В нем построено 340 квартир. Об этом информирует пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

В новом доме будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, многодетные и молодые семьи, ветераны и врачи-грантополучатели.

Общая площадь 18-этажного здания составила 21891,7 кв.метров. Всего в здании 2 подъезда, общая площадь квартир составляет около 15 тыс. кв. метров.

«Квартиры сдаются уже готовыми к проживанию: в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных», — сообщил исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ Марат Зарипов.

Дом возведен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В скором времени 340 семей получат долгожданные ключи от собственных квартир.

Всего в 2021-м ГЖФ планирует построить 280 тыс. кв.м жилья — это 161 дом на 5 159 квартир. К тому же в этом году фонд планирует обеспечить квартирами 636 детей-сирот.