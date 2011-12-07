Ассоциация рестораторов Казани соберет подарки от руководства Татарстана на Сабантуй

За два дня до Сабантуя в Казани Ассоциация рестораторов и отельеров города и Татарстана проведет сбор подарков на праздник. Об этом рассказал глава объединения Зуфар Гаязов во время пресс-конференции. Всего будет 10 повозок, которые пойдут по разным маршрутам.

Одна из них пойдет в Казанский Кремль в резиденцию Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Мы уже в течение трех лет пытались попасть в эту резиденцию, и в этом году нам пошли на встречу, нас услышали, спасибо большое за это», — сказал Гаязов.

После получения подарков от Президента повозка подъедет к мэрии Казани, где свой презент вручит градоначальник Ильсур Метшин. Затем процессия направится вдоль по улице Баумана, где своими подарками поделятся предприятия отрасли гостеприимства. Завершится маршрут около театра имени Камала, где пройдет концерт и церемония передачи подарков руководству города.

«Всегда хотели, чтобы та атмосферу Сабантую, который проходит каждый в сельской местности, чтобы она пришла в город», — сказал президент Ассоциации.

Еще один маршрут пройдет от театра оперы и балета на площади Свободы, совместно с Конгрессом татар и сотрудниками театра. Ассоциация планирует получить подарки от правительства республики, а также министерств, парламента и самого конгресса. Далее процессия пройдет по улице Пушкина к театру имени Камала.