Мем «Горящий трамвай» уйдёт в небытие? «Метроэлектротранс» тщательно проверит подвижной состав

После смены руководства в МУП «Метроэлектротранс» в мае этого года предприятие объявило о тотальной проверке трамваев — тут решили проверить их состояние и оснащённость средствами безопасности. Летом пассажиропоток снижается, так что это отличный период для оценки технического состояния и оснащённости транспорта средствами безопасности.

На предприятии отмечают, что в социальных сетях пассажиры публикуют ролики, а также присылают обращения в мэрию Казани. Клиенты просят улучшить качество обслуживания. При этом сейчас интервалы движения трамваев уже увеличены до 10-15 минут.

«Специалистами МУП „Метроэлектротранс“ проводятся все необходимые технические работы и испытания. По итогам мониторинга принимаются решения: о необходимом ремонте, покупке запасных частей. Если будет необходимость, МУП „Метрорэлектротранс“ обратится и на завод производитель трамваев, — для устранения выявленных моментов», — заявили на предприятии.

«Горящий трамвай»

Красные казанские трамваи уже стали одним из символов города наряду с «краснобусами», и так же печально известны, как и колесный общественный транспорт. «Горящий трамвай» — уже локальный мем, и на то есть причины. Возгорания происходят регулярно.

В начале апреля этого года на улице Дементьева загорелся трамвай. Тогда очевидцы сообщили, что во время движения провода оборвались и упали на его крышу, что и стало причиной возгорания. Пассажиры вышли на улицу самостоятельно, никто не пострадал.

Ранее, 5 января трамвай загорелся на Сибирском тракте под мостом. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7.42. Загорелась приборная панель в кабине. Пламя потушил экипаж, к счастью, обошлось без пострадавших. В МЧС тогда назвали предварительную версию произошедшего — неисправность механизмов.

В декабре прошлого года на проспекте Победы снова горел трамвай. Пожар начался в салоне — загорелась площадка около центральных дверей. Аналогичные случае произошли в октябре, в районе остановки «Тектоник» также на проспекте Победы — тогда площадь пожара составила 0,5 кв. метров. И в сентябре — в 10.00 на улице Гвардейской. Причем в сентябре пожар возник на крыше транспорта. На предприятии тогда заявили, что вагон 2003 года выпуска и сильных повреждений не получил. После небольшого ремонта его обещали выпустить на линию.

«Казанский дрифт»

В этом году вскрылась новая особенность казанских трамваев — они склонны съезжать с рельсов. Так случилось 12 июня на улице Баки Урманче возле ЖК «Солнечный город», в результате образовалась пробка из пяти трамваев. Похожий случай был и 7 июня на дороге около Советской площади — тогда транспорт перекрыл несколько дорожных полос.

Трамвай № 4 сошёл с рельсов 26 мая на улице Гвардейская. А 17 мая аналогичный инцидент произошёл на остановке «Горки», 31 марта - на улице Сафиуллина: вагон затаскивали обратно с помощью крана. Ещё один случай произошел напротив здания Миндортранса Татарстана 16 февраля.

В середине мая произошло ДТП с пострадавшим. Столкнулись два трамвая, в результате аварии одному из водителей оторвало ногу — врачи провели многочасовую операцию и, казалось бы, успешно, однако конечность не прижилась. Ногу пришлось ампутировать.

Что даст проверка транспорта, затеянного на предприятии, станет известно позже. Но уже сейчас понятно, что этот вопрос требует детальной проработки.