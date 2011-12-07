Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минэкологии РТ зафиксировало мор рыбы на озере Средний Кабан

Специалисты отобрали пробы воды для анализа.

Пользователи социальных сетей и мессенджеров пожаловались на неприятный запах и мертвую рыбу в озере Средний Кабан в Казани. Они полагают, что сюда сливают отходы местные предприятия. На место выехали эксперты Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Они подтвердили факт мора рыбы, однако факт сброса сточных вод не зафиксирован.

«На месте произведены отборы проб природной воды, результаты станут известны в течение семи дней», — сообщили «Казанским ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Также был проведен анализ водоема на содержание в нем кислорода. Как оказалось, он находится на критическом уровне, в пять раз ниже нормы. 

КВ
Лента новостей