Минэкологии РТ зафиксировало мор рыбы на озере Средний Кабан

Пользователи социальных сетей и мессенджеров пожаловались на неприятный запах и мертвую рыбу в озере Средний Кабан в Казани. Они полагают, что сюда сливают отходы местные предприятия. На место выехали эксперты Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. Они подтвердили факт мора рыбы, однако факт сброса сточных вод не зафиксирован.

«На месте произведены отборы проб природной воды, результаты станут известны в течение семи дней», — сообщили «Казанским ведомостям» в пресс-службе ведомства.

Также был проведен анализ водоема на содержание в нем кислорода. Как оказалось, он находится на критическом уровне, в пять раз ниже нормы.