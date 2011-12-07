В Казани обсудят строительство новых высоток на правом берегу Казанки

Жителям Казани предложили обсудить проект по строительству двух новых кварталов с высотками переменной этажности на правом берегу Казанки у моста Милениум за ЖК Savin House. Также там планируется строительство детского сада и парковки. Проектом планировки предусматривает не только их и сеть тротуаров, но разаработку велосипедных маршрутов.

Сообщается, что мэрия уже опубликовала проект планировки, а общественные обсуждения планируется провести с 22 по 28 июля на сайте dispute.kzn.ru. Информация опубликована в сборнике документов мэрии.

Площадь застройки, как отмечено в постановлении, составит 14,9 га.