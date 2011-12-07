В Казани ограничат скорость до 40 км/час на четырех улицах

Установка новых знаков планируется на 4 аварийно-опасных участках города Казани. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Казани Игорь Новиков.

Знак «40» появится на участках:

улица Даурская, 38а,

улица Суконная — перед улицей Спартаковской,

улица Восход, 7,

улица Закиева, 12а.

При этом в городе уменьшилось число участков с ограничением скорости до 40 км/ч.

«В этом году, по результатам анализа аварийности, знаки 3.24 „Ограничение максимальной скорости“(40 км/ч) демонтированы на 5 участках. Это: Сибирский тракт, 34, на улице Чистопольской — от Декабристов до Бондаренко, на улице Островского — от Миннуллина до Айдинова, на улице Рихарда Зорге — от дома № 13 до улицы Танковая, на улицы Московской — от Парижской Коммуны до Галискара Камала», — рассказал Новиков.

В 2020 году дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» до установлены на 19 аварийно-опасных участках.