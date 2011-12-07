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В Казани ограничат скорость до 40 км/час на четырех улицах

В 2020 году знак «40» был установлен на 19 аварийно-опасных участках.

Установка новых знаков планируется на 4 аварийно-опасных участках города Казани. Об этом «Казанским ведомостям» сообщил начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по Казани Игорь Новиков.

Знак «40» появится на участках:

  • улица Даурская, 38а,
  • улица Суконная — перед улицей Спартаковской,
  • улица Восход, 7,
  • улица Закиева, 12а.

При этом в городе уменьшилось число участков с ограничением скорости до 40 км/ч.

«В этом году, по результатам анализа аварийности, знаки 3.24 „Ограничение максимальной скорости“(40 км/ч) демонтированы на 5 участках. Это: Сибирский тракт, 34, на улице Чистопольской — от Декабристов до Бондаренко, на улице Островского — от Миннуллина до Айдинова, на улице Рихарда Зорге — от дома № 13 до улицы Танковая, на улицы Московской — от Парижской Коммуны до Галискара Камала», — рассказал Новиков.

В 2020 году дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» до установлены на 19 аварийно-опасных участках.

КВ
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