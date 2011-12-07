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В Казани представят первый маркетплейс мусульманских товаров

Проект будет презентован на саммите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021».

В Агентстве инвестиционного развития РТ сообщили, какие площадки заработают во время Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Так, на момент проведения сессии «Индустрия «Халяль»: опыт, перспективы» казанцам будут представлены «Маркетплейс «Свое. Родное» и «Свое. Фермерство», а также проект «All-Islam» — первый маркетплейс мусульманских товаров. Тогда же состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo и Машиностроительный кластерный форум.

Лейтмотивом саммита, который пройдет 28–30 июля, станет осознанное потребление.

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