В Казани представят первый маркетплейс мусульманских товаров

В Агентстве инвестиционного развития РТ сообщили, какие площадки заработают во время Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

Так, на момент проведения сессии «Индустрия «Халяль»: опыт, перспективы» казанцам будут представлены «Маркетплейс «Свое. Родное» и «Свое. Фермерство», а также проект «All-Islam» — первый маркетплейс мусульманских товаров. Тогда же состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo и Машиностроительный кластерный форум.

Лейтмотивом саммита, который пройдет 28–30 июля, станет осознанное потребление.