Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В парке «Кырлай» люди застряли на аттракционе вниз головой на высоте 40 метров

Посетители зависли на 30 минут.

В казанском парке «Кырлай» люди застряли на аттракционе «Бустер» вниз головой на высоте 40 метров. По словам очевидцев, таким образом они провисели 30-40 минут, сообщает «Татарстан-24».

У конструкции заел механизм. Причины выясняются.

КВ
Лента новостей