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Строительство второй линии казанского метрополитена вновь приостановлено

На устранение нарушений «Казметрострою» выдали 60 суток.

Строительство второй линии казанского метрополитена вновь приостановлено. Ростехнадзор выявил нарушения и дал два месяца для его устранения, пишет пресс-служба надзорного ведомства.

Из-за продолжения строительно-монтажных работ от станции «Фучика» до станции «Сахарова» без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации на АО «Казметрострой» чуть ли снова не составили протокол о временном запрете деятельности. Ранее Арбитражный суд РТ за подобные нарушения уже штрафовал подрядчика в размере 250 тыс. рублей.

Сейчас компании на устранения ошибок выдали 60 суток.

КВ
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