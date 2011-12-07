На территории порохового завода в Казани создадут индустриальный парк. Уже на первом этапе на площадке будут представлены 300 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

По информации ведомства, преимуществами комплекса является его расположение, а также возможность размещения резидентами производств на площадке, соответствующей высоким требованиям промышленной и экологической безопасности.

Площадь индустриального парка составит 81 га. Строительство индустриального парка будет завершено в 2024 году. Концепция создания парка и технико-экономическое обоснование проекта уже разработаны.

«На площадке создаваемого индустриального парка Казанского порохового завода будут размещены предприятия, специализирующиеся на производстве малотоннажной химии, металлоизделий, высокотехнологичного оборудования и техники», — рассказали в пресс-службе.