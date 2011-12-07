Школьники Казани могут пройти оплачиваемые стажировки через сервис «Заработай сам»

Школьники Казани могут пройти оплачиваемые стажировки. Сервис «Заработай сам» доступен для подростков от 14 до 18 лет.

Юные казанцы могут не только реализовать свои идеи, но и получить за это деньги. Помогать в их начинаниях будут опытные наставники. Школьники могут попробовать себя в роли дизайнеров, режиссеров, операторов, ведущих, smm-менеджеров и других специалистов востребованных профессий.

Стажировки начнутся с 1 июля, заявки принимаются до 29 июня. Подробности можно узнать по телефону: +7(843)246-20-55.