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Улучшит экологию города: в Казани запустили масштабную реконструкцию очистных сооружений

Сейчас очистные сооружения МУП «Водоканала» принимают 450 тыс. кубометров воды, но после реконструкции смогут 650 тыс. кубов. На работы выделено 6,3 млрд рублей. Что даст реконструкция городу и как поможет очистить Волгу, читайте в нашем материале.

«Такой глобальной реконструкции нет ни в одном городе-миллионнике»

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров на встрече с журналистами рассказал, что очистные сооружениях Казани были введены в эксплуатацию в 1974 году. Такой глобальной реконструкции, которая начинается здесь, не проводилось ни в одном городе-миллионике, не считая Москвы и Санкт-Петербурга.

«Программа будет реализована по национальному проекту „Экология“, по проекту „Оздоровление Волги“ и по региональной программе по модернизации очистных сооружений. На реализацию программы выделено 6,3 млрд рублей. Проект стартовал в этом году, завершить его планируется в 2023 году. На первом этапе планируется освоить 3 млрд рублей, а на втором 2,5 млрд рублей. Мы будем получать очищенную воду. В среднем МУП „Водоканал“ принимает каждые сутки 450 тыс. кубов — очищаем и выпускам обратно в Волгу», — сказал Егоров. 

По его словам, на разных этапах будут улучшены показатели азота и фосфатов, которые являются основными показателями для рыбного хозяйства. После модернизации очистных сооружений «Водоканал» сможет принимать 650 тыс. кубов воды в сутки.

«На сегодняшний день ведется строительство аэротенков (резервуаров) и фильтров-отстойников. Таким образом строительство будет реализовываться поэтапно и непрерывно. Все это поможет повысить надежность самих очистных сооружений, это первая масштабная и глобальная реконструкция очистных сооружений в жизни города», — добавил спикер. 

Он также отметил, что на втором этапе проект может подорожать на 10-15%.

«Здесь будет применяться самое последнее технологическое оборудование. Также они применяются и при строительных работах. Срок работы любого подобного сооружения 50 лет», — заключил директор МУП «Водоканала».

«Нам важно, какую воду мы пьем и какую возвращаем обратно»

Итоги пресс-тура подвёл мэр Казани Ильнур Метшин, он подчеркнул, что вода которая проходит через очистные, поступает не только в Волгу, но и в квартиры, а также на предприятия. Поэтому важно делать воду лучше. 

«Все стоки приходят обратно сюда, на биологические очистные сооружения, где проходят обработку, очистку и возвращаются обратно в Волгу. В свое время это был современный проект, но жизнь не стоит на месте, тогда не было такого понятия, как бытовая химия, которая смывает не только жиры, но и бетонные водоводы канализационных труб, которые идут сюда», — отметил Метшин. 

Он подчеркнул, что благодаря нацпроекту Казань одна из первых в стране получили возможность начать реконструкцию. Проект включает в себя 33 объекта нового строительства и 22 объекта реконструкции.

«Он важен не только для нас, но и для наших будущих поколений, поскольку Волга одна на всех. 

Мы продолжаем ту работу, когда мы начинали заниматься, - устранением запаха на очистных сооружениях, раньше невозможно здесь было находиться из-за ужасного запаха, который распространялся в районы Казани. Следующим проектом станет завод по осушке иловых осадков, сегодняшний проект должен вывести экологию города на совершенно другой уровень», — сказал градоначальник. 

КВ
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