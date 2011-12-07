Улучшит экологию города: в Казани запустили масштабную реконструкцию очистных сооружений

«Такой глобальной реконструкции нет ни в одном городе-миллионнике»

Директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров на встрече с журналистами рассказал, что очистные сооружениях Казани были введены в эксплуатацию в 1974 году. Такой глобальной реконструкции, которая начинается здесь, не проводилось ни в одном городе-миллионике, не считая Москвы и Санкт-Петербурга.

«Программа будет реализована по национальному проекту „Экология“, по проекту „Оздоровление Волги“ и по региональной программе по модернизации очистных сооружений. На реализацию программы выделено 6,3 млрд рублей. Проект стартовал в этом году, завершить его планируется в 2023 году. На первом этапе планируется освоить 3 млрд рублей, а на втором 2,5 млрд рублей. Мы будем получать очищенную воду. В среднем МУП „Водоканал“ принимает каждые сутки 450 тыс. кубов — очищаем и выпускам обратно в Волгу», — сказал Егоров.

По его словам, на разных этапах будут улучшены показатели азота и фосфатов, которые являются основными показателями для рыбного хозяйства. После модернизации очистных сооружений «Водоканал» сможет принимать 650 тыс. кубов воды в сутки.

«На сегодняшний день ведется строительство аэротенков (резервуаров) и фильтров-отстойников. Таким образом строительство будет реализовываться поэтапно и непрерывно. Все это поможет повысить надежность самих очистных сооружений, это первая масштабная и глобальная реконструкция очистных сооружений в жизни города», — добавил спикер.

Он также отметил, что на втором этапе проект может подорожать на 10-15%.

«Здесь будет применяться самое последнее технологическое оборудование. Также они применяются и при строительных работах. Срок работы любого подобного сооружения 50 лет», — заключил директор МУП «Водоканала».

«Нам важно, какую воду мы пьем и какую возвращаем обратно»

Итоги пресс-тура подвёл мэр Казани Ильнур Метшин, он подчеркнул, что вода которая проходит через очистные, поступает не только в Волгу, но и в квартиры, а также на предприятия. Поэтому важно делать воду лучше.

«Все стоки приходят обратно сюда, на биологические очистные сооружения, где проходят обработку, очистку и возвращаются обратно в Волгу. В свое время это был современный проект, но жизнь не стоит на месте, тогда не было такого понятия, как бытовая химия, которая смывает не только жиры, но и бетонные водоводы канализационных труб, которые идут сюда», — отметил Метшин.

Он подчеркнул, что благодаря нацпроекту Казань одна из первых в стране получили возможность начать реконструкцию. Проект включает в себя 33 объекта нового строительства и 22 объекта реконструкции.

«Он важен не только для нас, но и для наших будущих поколений, поскольку Волга одна на всех.

Мы продолжаем ту работу, когда мы начинали заниматься, - устранением запаха на очистных сооружениях, раньше невозможно здесь было находиться из-за ужасного запаха, который распространялся в районы Казани. Следующим проектом станет завод по осушке иловых осадков, сегодняшний проект должен вывести экологию города на совершенно другой уровень», — сказал градоначальник.