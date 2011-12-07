В Казани для полива дорог задействовано 90 моечных машин

В период аномальной жары, когда есть риски образования трещин на городском асфальтном покрытии, в Казани задействовали 90 моечных машин для полива дорог, сообщается на сайте мэрии Казани.

В сообщении говорится, что в первую очередь осуществляется полив дорог с небольшим движением транспорта. Также службы не забывают о зелёных насаждениях – не прекращается регулярный полив деревьев, кустарников и клумб в черте города.

По словам начальника отдела содержания и благоустройства Марселя Ахметзянова, также в ночное время проводится влажная уборка дорог. Убирается грязь и пыль.