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В Казани для полива дорог задействовано 90 моечных машин

Также осуществляется полив зелёных насаждений.

В период аномальной жары, когда есть риски образования трещин на городском асфальтном покрытии, в Казани задействовали 90 моечных машин для полива дорог, сообщается на сайте мэрии Казани.

В сообщении говорится, что в первую очередь осуществляется полив дорог с небольшим движением транспорта. Также службы не забывают о зелёных насаждениях – не прекращается регулярный полив деревьев, кустарников и клумб в черте города.

По словам начальника отдела содержания и благоустройства Марселя Ахметзянова, также в ночное время проводится влажная уборка дорог. Убирается грязь и пыль.

КВ
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