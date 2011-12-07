В Казани временно ограничат движение по улицам Маршала Чуйкова и Академика Лаврентьева

На улицах столицы Татарстана временно будут перекрыты участки транспортного движения. Соответствующее распоряжение подписано в исполнительном комитете города, сообщает мэрия Казани.

Ограничение движения по улицам Маршала Чуйкова и Академика Лаврентьева связано с реконструкцией внутриквартальных тепловых сетей.

Так, с 24 июня проехать не получится по ул.Фатыха Амирхана, между детским садом №37а и жилым домом №53а. На следующий день затронут участок между жилым домом №53б и детским сад №39. 26 июня водителям и пешеходам рекомендуется объехать участок между школой №9 и жилым домом №53б.