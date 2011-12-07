Планировали ремонт, но решились на стройку: в Казани объявили конкурс на проект нового здания театра Камала

Здание с татарским колоритом

Пресс-конференция о начале международного конкурса провели в здании театра Камала на малой сцене. В мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента Республики Татарстан Наталья Фишман-Бекмамбетова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, главного режиссера Татарского государственного академического театра им. Галисгара Камала Фарид Бикчантаев.

Ирада Аюпова отметила, что для всех театр стал родным и частью традиций.

«Когда встал вопрос о том, чтобы создавать более комфортные условия для развития театрального процесса, обсуждалось много проектов и вариантов решений, как сделать наш театр современным, сохранив его лицо», — отметила она.

Министр подчеркнула, что по всей республике уже открылось много разных и современных театров, и это неправильно, если театр в Казани не будет эталонным.

«Я думаю, что сегодняшний наш старт позволит выполнить поручение Рустама Минниханова в полном объеме. Речь идет о том, чтобы все-таки нам начать освоение новой площадки, территория озера Кабан благоустроена и является визитной карточкой нашего города. Это излюбленное место для досуга горожан и хочется, чтобы эта территория развивалась и дальше максимально», — сказала Аюпова.

В одной гримерке ютятся сплошь народные артисты

Главный режиссер театра Фарид Бикчентаев уверен, сегодняшнее событие — это главное событие 21 века.

«Надо учитывать, что с 1986 года, когда театр въехал в это здание, уже стоял вопрос о том, что это здание должно соответствовать всем современным требованиям для полноценной работы. <…> В том месте, где сейчас располагается парковка был пустырь. Это место было приспособлено, чтобы достроить здания и те помещения, которых сегодня нет. Зритель этого не видит, он видит только зал и фойе. Зрителю не важно, существуют ли репетиционные помещения или нет, а меж тем на сегодняшний оно одно, это бывший кабинет главного режиссера Марселя Салимжанова», — сказал Бикчентаев.

Он отметил, что актерам Камаловского театра не хватает гримерок.

«Сегодня 4 актера, из них 2 народных артиста России вместе с двумя молодыми артистами сидят в одной гримерке. Одна комната, которая была выделена под Шавката Биктимирова, народного артиста СССР, — там сидит 3 народных артиста России. Мы вынуждены были устранять гримерки, отдавать под парикмахерский цех, под комнаты главреда», — подчеркнул Фарид Бикчентаев.

«Мне кажется Президентом было принято потрясающе решение — это отстроить новое здание. На сегодняшний день, это решит очень много проблем. Президент сказал: „Татарский театр не должен останавливаться“. Мы заложники этих двух площадок — малой и большой сцены», — заключил главный режиссер.

Будет стоять в парке, а парковки уйдут «под землю»

Помощник Президента РТ Наталья Фишман-Бекмамбетова призналась, что решением о строительство нового здания театра Рустам Минниханов всех удивил.

«Изначально задача была сделать капремонт», — отметила она.

Фишман-Бекмамбетова отметила, что в рамках конкурса будет выбирать не только внешний облик, но и внутренний.

«Мы поняли, что театру не хватает большого количества площадей, это разговор не только про гримерки. Мы были в электротеатре у режиссера Бориса Юхананова — 6 репетиционных залов, а у театра Камала, как сказал Фарид Рафкатович, ни одного», — отметила она.

«Новое здание будет стоять в парке, все коммуникации, все парковки, все будет унесено под землю. И та территория, которая планировалась как парк, будет парковой зоной со зданием театра, но мы ни в коем случае не будем застраивать полностью эту территорию. Это часть технического задания конкурса», — поделилась она.

В международном конкурсе на разработку архитектурной концепции могут принять участие как российские, так и иностранные компании.

Прием заявок осуществляется с 23 июля по 15 сентября 2021 года.

По итогам первого этапа на основе релевантного портфолио и эссе будут отобраны 7 финалистов, которым предстоит разработать конкурсные предложения.

Победитель будет объявлен 27 января 2022 года по итогам заседания международного жюри.

«Любой проект, который начинался, будь то ликвидация ветхого жилья — [на него] не было ни копейки. Волевое решение Минтимера Шаймиева — и мы видим результат. Универсиада — было большое желание, но денег не было. То же самое и с театрами, тоже самое с программой „Наш двор“, Президент всякий раз поднимает штангу, которая выше возможностей», — отметил Метшин.

Ориентировочно здание нового театра появится в 2025 году.