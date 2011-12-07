Ирек Ризванов: Казани не хватает учителей в школах

Казань продолжает испытывать нехватку учителей в школах. В этом учебном году на занятия пойдут почти 160 тысяч ребят, что на 11 тысяч больше чем в прошлом году. Это приводит к дефициту сотрудников, сказал начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов во время делового понедельника.

«В связи с увеличением количества школьников и несмотря на устойчивый ежегодный рост числа молодых специалистов, пришедших в школы, мы, к сожалению, продолжаем испытывать нехватку учителей. Вместе с тем, интерес к педагогической профессии сохраняется», — отметил он.

На этот учебный год по целевому обучению со стипендией по данному направлению участвует 51 выпускник, а также 10 выпускников без стипендий. Также Ризванов отметил: ожидается, что до 1 сентября в школы города придут порядка 400 молодых специалистов. Для сравнения, в 2017 году было 345 новых педагогов.