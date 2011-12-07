Казань пока не может отказаться полностью от второй смены в школах

В Казани в этом учебном году в школы пойдут почти 160 тысяч детей, что на 11 тысяч больше прошлогоднего показателя. С учетом загруженности школ, город пока не может отказаться полностью от второй смены, заявил начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов во время «делового понедельника».

«Рост численности учащихся пока не позволяет отказаться от второй смены. В 79 наиболее загруженных школах мы не имеем возможности отказаться от двухсменной работы. Во вторую смену будут учиться чуть более 17% учеников не выпускных классов», — отметил он.

В этом году в Казани будут открыты две школы: «Унбер» в ЖК «АртСити» на 1501 место и «Бионика» в «Салават купере» на 1 224 места.

«Кроме того, за период летних каникул в школах был проведен капитальный и текущий ремонт. Особое внимание было уделено столовым — в этом году отремонтированы и переоборудованы 43 столовые, которые теперь будут в формате школьного ресторана. Завершаются работы по ремонту спортивных залов в 16 образовательных учреждениях», — сказал Ризванов.

Текущий ремонт был проведен в 201 здании. В густонаселенных микрорайонах и поселках города для удобства родителей будут организованы школьные автобусы от дома до школы и обратно для 200 первоклассников. Кроме того, разработаны 6 новых маршрутов, которые сейчас проходят согласование в ГИБДД. Впервые школьные автобусы появятся в поселках Вишневка, Привольный и «Салават купере».