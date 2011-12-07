Метшин объяснил, что тормозит строительство школ в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника рассказал о препятствиях, которые тормозят строительство новых школ в городе. Вопрос упирается в финансы и инженерные сети.

«Мы ищем любые возможности для строительства новых школ. Есть требования генерального плана, у нас зарезервированы 40 участков под строительство новых школ. Но, к сожалению, не везде поспевает инфраструктура. Где-то серьезные вложения в сети, где-то воду нужно тянуть десятками километров, канализацию, ну и так далее», — сказал градоначальник.

Однако городские власти прорабатывают и другие способы расширения школ. Уже опробован процесс возведения пристроев на примере школ № 93 и № 114, а также школы «СОлНЦе». Уже есть техзадание на возведение пристроя к учебному заведению в поселке Салмачи, что позволит расширить прием детей из ближайших поселков.