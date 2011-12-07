На День города в Казани выступят Brainstorm и Cream Soda

На День города и Республики Татарстан, в Казани выступят Brainstorm и Cream Soda. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальники Управления культуры города Азат Абзалов.

«С 18:00 у Центра семьи „Казан“ начнется большая праздничная концертная программа, которая продлится до 22:00. Участниками программы станут известные исполнители: Ришат Тухватуллин, Фирдус Тямаев, группа Brainstorm и коллектив Cream Soda», — сказал Абзалов.

Он добавил, что в 22:00 небо акватории Казанки окрасит праздничный салют.

Праздничные мероприятия пройдут 30 августа.