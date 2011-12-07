«Надо прекращать хождение по школам»: Метшин высказался о дырах в заборах образовательных учреждений

Во время делового понедельника мэр Казани Ильсур Метшин затронул тему дыр в заборах школ. По его словам, прорехи создают не дети, а взрослые.

Например, в целях безопасности в одной из школ установили магнитные замки на воротах в заборе. Но нашлись те, кто привык срезать путь через эту территорию, и которые эти самые замки срезали болгаркой и продолжают ходить по участку.

«Периодически появляются прорехи в заборах и делают это не дети, а взрослые. Надо прекращать хождение по школам. Школа только для детей должна быть», — сказал Метшин.

Он призвал полицейских уделить особое внимание этому и похожим инцидентам.