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«Надо прекращать хождение по школам»: Метшин высказался о дырах в заборах образовательных учреждений

Люди, которые привыкли прокладывать маршрут через территорию школ, намеренно разрушают заборы.

Во время делового понедельника мэр Казани Ильсур Метшин затронул тему дыр в заборах школ. По его словам, прорехи создают не дети, а взрослые.

Например, в целях безопасности в одной из школ установили магнитные замки на воротах в заборе. Но нашлись те, кто привык срезать путь через эту территорию, и которые эти самые замки срезали болгаркой и продолжают ходить по участку.

«Периодически появляются прорехи в заборах и делают это не дети, а взрослые. Надо прекращать хождение по школам. Школа только для детей должна быть», — сказал Метшин.

Он призвал полицейских уделить особое внимание этому и похожим инцидентам. 

КВ
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