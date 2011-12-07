Под Казанью булыжниками перегородили проезд для машин

Жители коттеджного поселка «Вишневый парк» перегородили въезд со стороны Куюков. Таким образом они хотят остановить огромный поток машин, объезжающий постоянные пробок в этом районе. Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

Жители при помощи КАМАЗа засыпали проезд булыжниками.

«Я по этой дороге 20 минут минимум срезал!» — пишет в комментариях один из недовольных автомобилистов. «Обязательно проделаем дорогу прямо рядом с ограждениями», — добавил он.