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Под Казанью булыжниками перегородили проезд для машин

Автомобилисты обещают принять контрмеры.

Жители коттеджного поселка «Вишневый парк» перегородили въезд со стороны Куюков. Таким образом они хотят остановить огромный поток машин, объезжающий постоянные пробок в этом районе. Видео инцидента очевидцы опубликовали в соцсетях.

Жители при помощи КАМАЗа засыпали проезд булыжниками.

«Я по этой дороге 20 минут минимум срезал!» — пишет в комментариях один из недовольных автомобилистов. «Обязательно проделаем дорогу прямо рядом с ограждениями», — добавил он.

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