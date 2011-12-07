Таксистам Казани могут запретить ездить по автобусным полосам

По словам главы Метроэлектротранса Айдара Абдулхакова, очень часто из-за водителей такси происходят ДТП с участием автобусов и других видов общественного транспорта. Это вызывает задержки, а всему виной — водители такси, так как они ездят по специально выделенным полосам, пишет «Татарстан-24».

«Есть закон, который допускает, что таксисты могут ездить по этим полосам, но мы обязаны контролировать такие вопросы. Я часто об этом говорил и буду дальше требовать этого. Все что для этого требуется — согласование с ГИБДД», — рассказал Абдулхаков.

Кроме того, водителям такси уже запретили передвигаться по полосе общественного транспорта перед недавно построенным «KazanMall» на улице Павлюхина.

Абдулхаков объяснил это тем, что таксисты останавливались прямо на полосе и затрудняли движение транспорта, в связи с чем троллейбусы срывали штанги.

Также он отметил, что в этом году таксисты получили в три с половиной раза больше лицензий — это около 6 тысяч лицензий.