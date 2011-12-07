В этом учебном году в казанских школах впервые откроются классы для детей с ОВЗ

В этом учебном году в нескольких казанских школах впервые откроются отдельные классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Кроме того, в детских садах созданы 32 дополнительные группы для 942 детей с особенностями развития, сообщил начальник Управления образования исполкома столицы Татарстана Ирек Ризванов во время делового понедельника.

«Известно, что для детей с ограниченными возможностями здоровья общение со сверстниками наилучший способ развития интеллектуальных способностей и адаптации», — сказал он.

Для ребят с задержкой развития классы откроются в школах № 189 И № 115, а также в гимназии № 26. Для детей с расстройствами аутистического спектра классы заработают в школе № 86 и в прогимназии № 29. Для ребят с синдромом Дауна будет открыт класс в школе № 32.