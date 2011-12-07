В некоторых домах Приволжского района Казани на сутки отключат водоснабжение

В связи с ремонтом участка водопровода по улице Тихорецкая с 9 часов 24 августа до 6 утра 25 августа в Приволжском районе Казани будет прекращена подача воды, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Воды не будет с 9:00 24 августа до 6:00 25 августа в домах по улицам: Каучуковая, Крутовская, Магистральная, Складская, Тихорецая, Южно-Промышленная, Алебастровая, а также в садоводческом товариществе «Сад № 3 СК» и в садовом некоммерческом товариществе «Вахитовец-1». С полным списком адресов можно ознакомиться на сайте.

МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону +7(843)231-62-60.