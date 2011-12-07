Как в Казани культуру улиц продвигали

Запах краски, шум колес скейтборда и хип-хоп музыка - вряд ли в Казани еще найдется место, где на одной площадке собирается такое количество представителей разных уличных движений. Местом для проведения фестиваля стала территория бывшего мебельного завода. Помещения старого здания в сочетании с нанесенными на его стенах артами идеально передавали дух улиц. Сейчас уличной культурой принято называть практически все виды молодежного течения, которые не соответствуют стандартам академического искусства, официального спорта и других традиционных направлений деятельности. Так, изобразительное искусство переносится с полотен на стены домов, на смену классическим направлениям танца пришли такие, как хип-хоп, брейк-данс, хаус, а ролики и велосипед давно перестали быть просто средством передвижения. Современная культура не знает возрастных ограничений, гендерных различий и социального статуса, она открыта для всех и тем самым притягивает в свои ряды все больше людей.На площадке URAM Extreme казанские райдеры соревновались в езде на трюковом велосипеде, самокате и скейтборде в трех возрастных категориях. В программе фестиваля был заявлен и URAM Dance. Здесь провели баттлы казанские танцевальные студии и танцоры. Уличные танцы берут начало в 70-х годах прошлого века, когда в Нью-Йорке образовалась основная хип-хоп платформа. Зародилось это течение в среде афроамериканцев, для которых танец стал способом самоутверждения и противостояния расовой дискриминации.- Для участия нет никаких исключений, ведь уличные танцы - это прежде всего свобода. И если человек хочет что-то сказать своими движениями, он может это сделать. Баттлы еще не начались, но участники уже стоят в круге и танцуют. Все поддерживают друг друга. Это все любовь к танцам, - поделился впечатлениями участник баттла Айдар. - Очень здорово, что есть место, где все условия созданы для уличного творчества. Вы видели, какие граффити создали художники? Я подглядел только начало работы, но уже ясно - это что-то прекрасное. Пока ребята заняты танцами, отправляемся смотреть на работы восьми райтеров Татарстана, которые создали серию граффити, посвященных переосмыслению произведений искусства великих художников.- Стрит-арт - это направление современного художественного искусства урбанистического характера. К нему относят граффити, постеры, трафареты, инсталляции. Не нужно идти в музеи и на выставки, чтобы видеть творчество уличных художников. Для этого достаточно просто выйти на улицу и обратить внимание на привычные нам детали, ведь даже стикеры на поручнях в метро или на трубах - одно из проявлений стрит-арта, - рассказали казанские художники. Каждый райтер в своей манере переработал картину известного художника. Мастера выполняли арт-объекты в режиме реального времени, поэтому каждый смог увидеть райтеров в действии. Создавались картины прямо на стенах внутри бывшего завода. Не теряли времени зря и гости мероприятия - вдохновившись выставкой современного искусства, садились творить собственные работы. Скетч-баттл среди участников и гостей мероприятия выявил немало талантов. Победители в каждом направлении получили призовые сертификаты.