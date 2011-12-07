В столице РТ прошел фестиваль «Вкусная Казань»

На этот раз организаторы поменяли место дислокации, выбрав площадь перед Дворцом земледельцев, и увеличили количество участников за счет производителей фермерской продукции. На специально открытой для этого «Аллее фермеров» заняли свои места 15 представителей хозяйств из разных районов Татарстана.- Я поклонница этого фестиваля и пока ни один не пропускала, - говорит жительница Казани Анастасия Селезнева. - Нынешнее место выгодно отличается расположением - рядом с Кремлевской набережной. Территория обширная, умещается много ларьков и уличных кафе. Мы с подругой купили ароматный шашлык, немного козьего сыра, по кусочку домашнего торта. И пойдем теперь на берег Казанки на пикник. На субъективный взгляд вашего корреспондента, народ немного успокоился по отношению к заморским блюдам и больше тянулся к выращенному, выкормленному на полях республики. Хитами фестиваля на этот раз стали угощения из мяса и домашний сыр. Оба фаворита исполнялись в разных вариациях: мясо копченое, поджаренное на решетке, на углях, томленое; сыр с различными травами, плесенью, подкопченный и так далее. К мясу и сыру народ брал домашний хлеб и молочные продукты: творог, ряженку, сметану.Конечно, были предложения и для любителей необычного. К примеру, растительное масло, настоянное на базилике, чесноке, кориандре, прочих специях и травах. Даже несмотря на кусачие цены, находились покупатели и на разный диковинный продукт. Например, бутылочка оливкового масла с листьями и цветами одуванчика предлагалась за 650 рублей.Еще из разряда необычного - пастила. Мы привыкли к яблочной, сливовой, а на фестивале представили пастилу более десятка вкусов: с имбирем, лимоном, абрикосом, клубникой, красной смородиной, апельсином...Больше всего посетителей собиралось возле участников, готовивших еду тут же на свежем воздухе. Казалось, можно наесться, просто вдыхая аромат возле казана, где варят плов, или рядом с решеткой, на которой жарят кусочки говядины. Ну как не попробовать поджаренную на мангале булочку, поверх которой положили жареное мясо, политое чесночным соусом?!По подсчетам организаторов, а это комитет по развитию туризма исполкома города, на фестивале «Вкусная Казань» за два дня побывали свыше 36 тысяч человек. За субботу и воскресенье гостями мероприятия было съедено более 12 тонн еды и выпито более 3 тысяч литров напитков.Высокую кухню на фестивале представили более 50 ведущих ресторанов и кафе города. На конкурсе среди шеф-поваров было разработано новое авторское блюдо «Вкусная Казань» специально для угощения трехмиллионного туриста, который посетит Казань в ближайшее время. Победителем конкурса стал шеф-повар Ильшат Шакиров.