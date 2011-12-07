Казань обзаведется двумя садовыми кольцами

Работа над документом велась два года, для практической реализации концепции создадут проектную группу.

Напомним, главная задача концепции развития исторической части Казани — сохранить объекты культурного наследия города с тысячелетней историей.

Хотя историческое ядро Казани и составляет менее 5% от общей площади города, но именно в этих границах находится большая часть архитектурных памятников и исторической застройки, подчеркнула Ильсияр Тухватуллина.

Для реализации механизмов защиты этой исторической среды в 2015 году Казань получила статус исторического поселения регионального значения, в 2017 году утверждены его границы и предмет охраны, в него вошел 431 исторически ценный градоформирующий объект.

Затем на протяжении двух лет велась разработка Концепции устойчивого развития территории исторического поселения Казани. Работу курировала помощник Президента РТ Олеся Балтусова. К разработке привлекли специалистов из НИиПИ Генплана Москвы, Высшей школы экономики, а также Центра прикладной урбанистики. Стоит отметить при этом, что основной состав разработчиков все же составили местные специалисты, хорошо знающие специфику Казани.

После реализации программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья плотность населения в центре города заметно сократилась, поэтому в концепции предусмотрели возможность строительства здесь жилых домов. Но возведение каждого такого объекта до начала строительства подлежит обсуждению экспертами.

Концепция представляет собой соглашение между всеми заинтересованными участниками процесса — застройщиками, архитекторами, жителями, городскими и республиканскими властями, инвесторами. Срок ее действия рассчитан на 10 — 15 лет. Так, например, для того чтобы сохранить ядро центра — самодостаточную сформированную композиционную структуру, новые высотные строения могут возникать только на периферийных территориях и иметь завершения в виде шпилей, башней, шатров. Еще одна важная деталь — их расстановка не должна перекрывать перспективу улиц или площадей. Важно также сохранять квартальную структуру застройки.

Кроме того, исторический центр сейчас разделили на три зоны, для каждой из них предусмотрены свои характеристики и уровень сложности согласования проектов. У первой зоны, с обычной застройкой, будет упрощенный регламент согласования. У второй зоны, той, что расположена за пределами исторического ядра, он останется неизменным. А вот к самой важной, третьей зоне, максимально близкой к композиционным и историческим ориентирам, где могут располагаться высотные акценты городского уровня, установлен особый, принципиальный подход. Здесь можно будет реализовывать проекты на основании конкурсов, вплоть до международного уровня. Инвестор сможет планировать свою деятельность только исходя из выдвигаемых к нему требований.

Согласно Концепции озеленение общественных пространств следует производить с учетом исходного ландшафта того участка города, который предстоит украсить новыми посадками, клумбами и кустарниками. Проектировщикам Казани предстоит дать второе дыхание уже существующим уличным общественным пространствам. Для этого зеленые островки города необходимо соединить в единое целое, обустроить для них логичные связи, удобные как пешеходам, так и автомобилистам. Создание таких своеобразных зеленых нитей скрепит центральную часть мегаполиса.

Например, обычно такие связи идут вдоль основных улиц. В новой концепции развития Казани решено ввести дополнительные поперечные направления, тем самым соединить исторический центр с периферией и ценными ландшафтными объектами. Так, необходимо объединить ценные акватории Казанки, Булака и Волги в единую систему. Вместе они образуют в будущем два садовых кольца.

Первое кольцо пройдет от Кремлевской набережной по улицам Пушкина и Татарстан до речного порта. Второе — от парка им. Горького по улицам Вишневского, Назарбаева и до выхода к воде. Отметим, что в разработанном и принятом Генеральном плане Казани закреплен существующий зеленый каркас и создание дополнительных зеленых нитей усилит его, увеличив процент озеленения.

Пешеходных зон в Казани станет больше. На территории исторического поселения предложено создать улицы с приоритетом пешеходного режима. Таким образом, у горожан и туристов появится возможность пройти по озелененным маршрутам от исторического ядра к периферии с по-своему интересными ландшафтными объектами.

Стоит отметить, что эту разработанную уникальную методику можно будет применить не только в Казани, но и других исторических поселениях нашей республики, а также в других регионах России. Как отметил ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Кроме Казани, у нас 13 исторических поселений, я дал поручение, чтобы по Елабуге и Чистополю эту работу тоже начинали. Опыт Казани и специалисты, которые успешно занимаются воплощением этих проектов в реальные объекты, будут привлечены для реализации этой задачи».