В Казани изменится расписание автобуса от ЖК «Салават Купере» до станции «Юдино»

В Казани с 26 октября изменится расписание автобуса маршрута «ЖК «Салават Купере» — станция «Юдина», сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 26 октября он будет выезжать на маршрут с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни. Изменится также и график движения. От ЖК „Радужный“ автобус будет отправляться в 6.17, 8.10, 9.35, 12.55, 14.15, 16.10. В обратном направлении из Юдино, от ул. Привокзальная, транспорт будет отъезжать в 7.05, 9.00, 12.15, 13.35, 15.10», — уточнили в исполкоме.

В пути следования автобус будет делать остановки в ЖК «Радужный», ул. Нурихана Фаттаха, ЖК «Салават Купере», ул. Наиля Юсупова (ул. Осиновская — в обратном направлении), ул. Красикова, ул. Бирюзовая, ул. Привокзальная.

Расписание автобуса согласовано с расписанием пригородных поездов станции «Юдино». Проезд в автобусе осуществляется при наличии проездного документа на пригородный поезд на текущую дату или абонемента.