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Завтра жителей Казани ждут на сельхозярмарках

Здесь можно будет приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, произведенную в районах Татарстана.

Завтра, 24 октября, уже к 6 утра, Минсельхозпрод РТ приглашает жителей республики приобрести сельхозпродукцию по доступным ценам на ярмарки в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и в поселке Октябрьский Зеленодольского района (торгово-ярмарочный комплекс «Новая Тура»), сообщает пресс-служба ведомства. 

Здесь можно будет приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, произведенную в районах Татарстана.

Помимо продуктов, свои товары привезут производители садово-огородного инвентаря и минеральных удобрений.

Сельхозярмарки пройдут по следующим адресам:

Авиастроительный район — ул. Ленинградская, 27 (площадка возле гипермаркета «Бахетле»), на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, ул. Дементьева возле дома № 7;

Вахитовский район — площадка рядом с пересечением улиц К. Тинчурина и Татарстан;

Кировский район — ул. Краснококшайская, 150/2 (площадка возле торгового центра «Ягодная слобода»), ул. Батыршина, 20;

Ново-Савиновский район — пр. Х. Ямашева, 71а (площадка возле гипермаркета «Бахетле»); ул. Лаврентьева, 10 (шатровая площадка);

Приволжский район — ул. Р.Зорге, д. 66, корп.1 (возле рынка «Олимп»), ул. Ю.Фучика, д. 72 (шатровая площадка);

Советский район — ул. Аграрная, 2 (открытая площадка Агропромышленного парка «Казань»), ул. Закиева, 12 и ул. Липатова, 7 (шатровая площадка и площадка на территории рынка «Дерби»;

Московский район — ул. Ш.Усманова, д. 1 (площадка, прилегающая к Московскому рынку со стороны ул. Энергетиков и Ш. Усманова). 

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