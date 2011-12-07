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Казанские школьные столовые дооснастили на 30 млн рублей

Все школы получили новые комплекты посуды и столовых приборов.

На дооснащение и переоборудование столовых казанских школ в текущем году потратили 30 млн рублей. Для 76 учебных заведение закупили технологическое и холодильное оборудование на сумму 16 млн рублей. 80 школьных столовых получили дополнительно 550 единиц инвентаря и оборудования, распределённых в рамках наследия мирового чемпионата по рабочим профессиям.

Все школьные столовые столицы РТ получили новые комплекты посуды и столовых приборов на сумму 9,3 млн рублей, а для сотрудников точек питания была закуплена новая спецодежда.

КВ
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