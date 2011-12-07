В Казани на БКК завершили строительно-монтажные работы

В Казани в рамках строительства второго этапа БКК завершились строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба миндортранса РТ.

С марта 2020 года на втором этапе разработали и вывезли 221 тыс. куб.м грунта, забетонировали 305 свай глубиной до 20 м на строительстве моста, приняли и уложили 15,6 тыс. куб.м бетона.

Также были установлены шумозащитные экраны вдоль мостового строения и рядом с детским садом № 320.

Рабочие переустроили и построили инженерные коммуникации. Высадили более 3,5 тыс. деревьев и 3,9 тыс. кустарников, уложили 49,5 тыс. кв. м. газонов с автоматической системой полива.

Общая длина построенных трасс составила 5,69 км, тротуаров — 16,1 тыс. кв. м.

«Общая стоимость объекта составляет 2,603 млрд рублей», уточнили в ведомстве.

Напомним, строительство Большого Казанского кольца ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Строительство второго этапа на участке от ул. Борисовская до ул. Техническая ведется с марта 2020 года. Строительство первого этапа было завершено в августе 2020 года.