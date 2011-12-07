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Мэрия Казани: Оставленные по городу самокаты неприемлемы

Бесконтрольно организованные точки проката самокатов могут стать причинами ДТП.

Замглавы исполкома столицы РТ Ильдар Шакиров выступил против ситуации, в которой гости и жители Казани хаотично оставляют самокаты по городу.

В ходе заседания, направленного на эффективность мер по обеспечению безопасности дорожного движения, Шакиров доложил об увеличении количества ДТП на велосипедах, самокатах и мопедах. Одной из появлений их причин, по его мнению, являются бесконтрольно организованные точки проката самокатов.

Он отметил, что в администрации не отрицают удобность данного сервиса.

«Но если не соблюдаются правила, самокаты расставляются хаотично по городу, то такой подход к работе абсолютно неприемлем. Нужно сделать выводы и принять меры», — подчеркнул Ильдар Шакиров. 

КВ
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