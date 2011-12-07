Для игр Специальной Олимпиады-2022 в Казани отберут более 2 тысяч волонтеров.

По словам заместителя гендиректора Дирекции спортивных и социальных проектов Александра Карпова, проводить рекрутинг волонтеров планируют начать с 1 июня. Всего поступило порядка 4,5 тыс. заявок, но пройти отбор смогут только 2 250 человек.

«Это количество волонтеров окончательное, увеличения точно не будет. Под него уже утвержден бюджет, кроме того, мы провели определенную оптимизацию и поняли, что для выполнения необходимых задач нам понадобится именно такое число людей», — утвердил Карпов.

Жить волонтеры будут общежитиях вузов и Деревне Универсиады.