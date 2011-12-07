В Казань везут главную барную вечеринку страны: как пройдёт премия Barproof Awards

Что такое премия Barproof Awards?

Пятая премия Barproof Awards впервые пройдёт в Казани с 1 по 3 июля этого года. Это одно из трёх мировых событий по обучению специалистов барного дела и награждение лучших профессионалов. В мероприятии примут участие мировые и федеральные звёзды этой сферы из разных стран.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала корреспонденту «Казанских ведомостей», что фестиваль впервые в своей истории представит сразу три крупнейших направления: Barproof Congress, Barproof Awards и Barproof Street.

«Barproof Congress — обучение, дискуссии и мастер-классы, выставка для специалистов в ГТРК „Корстон“. Перед гостями конгресса выступят: Aki Wang (один из пионеров и самых влиятельных лидеров азиатской барной культуры), Timo Janse (владелец бара Flying Dutchmen в Амстердаме, один из основателей современной голландской барной индустрии), Esther Medina-Cuesta (один из лучших экспертов мировой барной индустрии) и ещё 33 топовых спикера», — сообщила Минуллина.

Как гостям фестиваля попробовать лучшие коктейлей мировых баров почти бесплатно?

На время проведения фестиваля Профсоюзную улицу в Казани сделают центром барной культуры. Гости смогут в одном месте попробовать коктейли от более чем 30 лучших российских и мировых баров, посетить лектории от авторитетных барменов и продегустировать первоклассные напитки со всех концов мира. Стоимость прохода на главную улицу города составит 300 рублей, а все собранные деньги пойдут в благотворительные фонды. Гостей фестиваля ждет шоу с известными ведущими и музыкантами

По словам Талии Минуллиной Barproof Street — новинка в программе события. Впервые в нашей стране будет организован фестиваль улицы баров, где жители, туристы и просто гости Татарстана смогут одновременно посетить 30 баров. И речь идёт не только о дегустации коктейлей, а также о лучших образцах гастрономии — от стрит-фуда до устриц. Отдельного внимания заслуживает культурно-развлекательная программа на сцене фестиваля. Хедлайнер программы — группа «Пилот».

«Ожидаем, что наши бары станут еще более известными и привлекут внимание к Казани как к гастрономической столице, где есть развитая культура питья и со своим национальным менталитетом», — подчеркнула глава АИР РТ.

Какая награда ждет победителей?

Сама церемония пройдет в отеле Korston. Организаторы напоминают о дресс-коде и рекомендуют доставать свои лучшие наряды. Главной наградой Barproof Awards является статуэтка в виде ареометра — инструмента, предназначенного для определения плотности жидкостей и крепости алкоголя.

«Barproof Awards — церемония награждения лучших заведений и специалистов по 22 номинациям. Это кульминация события. Церемония награждения состоится 2 июля. Номинанты из Казани — девятикратный обладатель премии Barproof — Mr. Willard, Kommunalka, Жизнь, Relab, Соль, Zero, Рецепт и другие», — рассказала Минуллина нашему изданию.

Билеты на церемонию в виде браслетов будут распределяться между номинантами и партнерами церемонии. Для важных персон и прохода в VIP-zone будут выпущены специальные браслеты, которые также попадут в партнерские компании.

Основатель казанских баров Артур Галайчук: «На премии голосуют за тех, кого знают»

Основатель казанских баров ReLab, Mr. Willard и Paloma Cantina Артур Галайчук рассказал «Казанским ведомостям», что заявка на участие в конкурсе подается один раз. Бар регистрируется, а потом каждый год просто редактирует заявку.

«Я не уверен, что я могу участвовать в премии как победитель прошлых лет, и не смотрел списки. Поэтому не уверен, что лично я буду участвовать в этом году, но заявки от своих трех заведений мы подали», — сказал Галайчук.

Он сказал, что особых ожиданий от самой премии у него нет, потому что система голосования конкурса по сути построена на экспертных оценках. В таких конкурсах побеждает тот, кто лучше общается и проявляет себя, уверен Галайчук.

«По большому счету — это тусовка, грубо говоря, голосует за тусовку. В целом, мы ждем большого потока гостей — наше заведение находится рядом, у нас точно будет много мероприятий. Я думаю, это будет масштабное мероприятие, которое соберет много гостей», — отметил Артур Галайчук.

По его словам, экспертами становятся представители тех стран, которые участвуют, в жюри есть представители из Украины, Белоруссии, Казахстана. Эксперты — как правило, победители прошлых лет в разных номинациях.

Директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова отметила, что фестиваль придаст движение развитию барной индустрии в Казани и Татарстана в целом.

«Это направление сейчас активно развивается, и мы за культуру питья. Мы видим, как современные бары, которые открываются, прикладывают все усилия, чтобы научить людей, рассказать, что такое алкогольные напитки, как их можно сочетать, историю этих напитков», — сказала Шарафутдинова.

Собеседник издания подчеркнула, что фестиваль поможет нарастить турпоток в Казани.

«Возможно, к нам приедут люди, которые не были здесь ранее. Наша задача — сделать так, чтобы они захотели вернуться сюда еще раз. Самое важное — популяризация барной индустрии и повышение компетенции и профессионализма людей, которые в ней работают», — заключила она.

Дарья Санникова: «Это будет настоящий большой праздник»

Директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова отметила, что культурная программа премии каждый год отличается, организаторы всегда стараются придумать что-то новое и чем-то удивить. Всех фишек пока не раскрывают, но обещают, что это будет масштабно и интересно.

«Это будет настоящий большой праздник для жителей и гостей города, привлечет туристический поток на дни фестиваля, что особенно символично в рамках нового звания Казани — „Гастрономическая столица России“. Ведь гастрономия — это не только блюда, но и коктейли (как алкогольные, так и безалкогольные), также произведения гастрономического искусства», — подчеркнула Санникова.

Она добавила, что помимо всех перечисленных выше плюсов, фестиваль также поможет привлечь различные бренды в наш регион, в том числе и на долгосрочное сотрудничество.

«Благодаря тому, что в рамках мероприятия предусмотрены обучающие семинары и мастер-классы от признанных российских и зарубежных наставников, представители сферы гостеприимства получат новые знания и навыки для дальнейшей работы. А туристы и жители города благодаря мероприятию получат центр барной культуры страны, который станет примером для других городов», — заключила Дарья Санникова.