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Ильсур Метшин: В Казани пройдёт капитальный ремонт трамвайных путей

О ремонте мэр столицы РТ рассказал, отвечая на вопрос жителей в прямом эфире.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о проведении капитального ремонта трамвайных путей в этом году. Об этом он поделился в прямом эфире, отвечая на вопрос жителя города о сходе транспорта с путей.

По его словам, провести капитальный ремонт рассчитывают этим летом и продолжить в начале осени, а на маршрутах № 5 и 5а планируется установить температурные компенсаторы.

«Есть технические вопросы, думаю, новый человек в кратчайшие сроки сможет найти решения и прекратить, как вы говорите, такой позор», — сказал Метшин.

Напомним, предыдущий руководитель казанского МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов покинул свой пост по собственному желанию.

КВ
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