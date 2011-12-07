КФУ и КАИ вошли в ТОП-50 лучших университетов России

КФУ и КНИТУ КАИ вошли в ТОП-50 лучших университетов России в 2021 году. Очередной рейтинг представил журнал Forbes.

Первое место в рейтинге лучших вузов страны заняла Высшая школа экономики. Учебное заведение возглавило рейтинг из-за более высокого среднего балла ЕГЭ, лучшего соотношения числа преподавателей и студентов и более молодого кадрового состава, а также по итогам опроса работодателей.

Казанский (Приволжский) федеральный университет расположился на 22 месте, а Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева на 44-м.

Всего было рассмотрено 502 государственных и частных российских вуза, обучающих по программам бакалавриата и магистратуры. Вузы без бюджетных мест, филиалы и религиозные организации в рейтинге не оценивались.



