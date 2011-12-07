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С площадки Сабантуя в казанской Березовой роще убрали стихийную свалку

Площадку готовят к празднику, тут уже смонтировали трибуны, шатры и сцены.

На территориях Вахитовского и Приволжского районов Казани ликвидировали несколько незаконных свалок.

В том числе на площадке для празднования Сабантуя в березовой роще, сообщили в администрации районов. Площадку готовят к празднику, который пройдёт 26 июня, тут уже смонтировали трибуны, шатры и сцены.

Кроме того, несанкционированные свалки были убраны на территории Военного городка, в посёлке Мирный, на улице Танковой, а также по адресу Япеева, 11. Вывезено было 2400 куб.м мусора.

В администрации напомнили, что о стихийных свалках можно сообщать в Министерство экологии РТ по телефону (843) 267-68-67 и по электронной почте eco.signal@tatar.ru.

КВ
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