Тиктокеров, крадущих колпачки с колёс автомобилей, ищет полиция Казани

Казанские Тиктокеры поддержали челлендж по краже колпачков давления с колёс автомобилей. Теперь полиция ищет молодых людей по всему городу.

Суть TikTok челленджа заключается в том, что его участники скручивают колпачки с колёс автомобилей. Для одних новые колпачки – пополнение в общую коллекцию, для других – источник хоть и небольшого, но заработка. Особым спросом пользуются колпачки иномарок: Volkswagen, Audi, BMW, Hyundai, KIA, Jeep, Mercedes, Mitsubishi, Toyota и др. Новоиспечённые владельцы колпачков с этих автомобилей продают их на Avito. Цена варьируются от 50 рублей до 1000 руб., зависит от марки авто.

Тренд пришёл в Казань совсем недавно. Полиция просит родителей разъяснить своим детям, что отсутствие колпачка на вентиле шины может привести к неблагоприятным последствиям для владельца авто.