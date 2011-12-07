В Казани утвердили принципы и требования размещения электросамокатов

Власти Казани утвердили принципы и требования по размещению электросамокатов в городе. Об этом сообщается в сборнике документов исполкома столицы Татарстана.

«Парковочные места для электросамокатов размещаются на тротуарах и пешеходных зонах мест общего пользования в г. Казани. В целях обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов и маломобильных групп населения при размещении таких мест свободная ширина тротуара от границ парковки должна соответствовать нормативной и составлять не менее 2 метров», — говорится в постановлении.

Отмечается, что парковка обозначается прерывистым контуром. Для одного места парковки следует предусматривать паркирование не более 10 самокатов, при этом габариты одной парковки должны составлять 3,5 м на 1,5 м без крепления к стойке.

Новые места парковки для самокатов необходимо размещать с учетом ограничений (опор с оборудованием электро-сетевого хозяйства, связи, рекламных конструкций, указателей, зеленых насаждений, ограждений). Также при определении места организации парковки для самокатов следует избегать уклонов рельефа в целях предотвращения опрокидывания самокатов.