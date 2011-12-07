В казанском посёлке Старые Горки начали ремонт дороги на улице 2-я Бригадная

В казанском посёлке Старые Горки начали ремонтировать дорогу на улице 2-я Бригадная. Дорожные службы демонтировали старое покрытие, уложили щебень и сейчас идёт укладка верхнего слоя асфальтобетона, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Ранее в Старых Горках закончили ремонт трёх дорог на улицах Сызранская, Артельная и Урожайная. Там обновили покрытие, а также установили знаки и «лежачих полицейских».

Всего в этом году в посёлках Вахитовского и Приволжского районов будут отремонтированы десять дорог.