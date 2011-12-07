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В центре столицы РТ может появиться памятная стела высотой 10 метров​

Установят памятник в честь присвоения Казани почетного звания «Город трудовой доблести».

Исполняющая обязанности замначальника управления архитектуры и градостроительства Дарья Качайкина рассказала, что в честь присвоения Казани почетного звания «Город трудовой доблести» в центре столицы может появится памятная стела. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома.

Известно, что сейчас для установки памятника рассматривается несколько мест: площадь Свободы, Булачный мост, Привокзальная площадь, рядом расположенный к ней сквер, центральная площадь речного порта и перекресток улиц Фрунзе и Болотникова. 

Пока же по поручению первого заместителя руководителя исполкома Рустема Гафарова проведется конкурс на лучший макет памятника. Особых требований к нему нет.

Как пояснила Качайкина, на данный момент архитекторы рассматривают варианты стелы наподобие памятников, установленных в городах воинской славы.

Кроме того, по предложению исполнительного секретаря казанского отделения партии «Единая Россия» Ольги Вороновой на остановках общественного транспорта в центре Казани могут разместиться постеры, связанные с присвоением звания. 

КВ
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