Завтра небо над Казанкой рассекут самолеты

Об этом вчера на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Мероприятие пройдет на открытом воздухе. При входе на площадку всем зрителям авиашоу будут выдаваться средства индивидуальной защиты, им будут доступны дезинфицирующие средства. «Несмотря на то что на улице мы можем ходить без маски, в местах скопления людей при тесных контактах средства индивидуальной защиты - необходимость», - отметила Лилия Галимова.

Праздник начнется в 15.00. В этом году летная программа включает в себя показательные полеты пилотируемых воздушных судов малой, тяжелой, стратегической авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также выброску парашютистов из самолетов Ан-2. Над акваторией реки Казанки, от моста Миллениум до Кремлевской дамбы, на высоте от 200 до 800 метров совершат пролет боевые машины. Кстати, в этот день с 12.00 до 20.00 запрещено использование маломерных судов на Казанке.

Праздник продолжит выступление пилотажных групп «Стрижи» и «Первый полет».

Кроме того, запланирована концертная программа с участием творческих коллективов предприятий авиапромышленной отрасли, сообщает пресс-служба мэрии Казани.