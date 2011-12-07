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На Большом казанском кольце провели испытания пролетного строения моста

Строительство участка дороги от ул.Борисковская до ул.Техническая протяженностью 1,222 км ведется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Казани продолжается второй этап строительства Большого казанского кольца. Накануне специалисты провели испытания пролетного строения моста через Монастырскую протоку под трамвайную нагрузку, пишет пресс-служба Минтранса РТ.

Кроме того, на минувшей неделе завершились работы по нанесению гидроизоляции проезжей части с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия по проездам и тротуарам общей площадью 2638 кв.м. Под пролетами моста произведен демонтаж временных водопропускных труб и расчистка русла Монастырской протоки, а также завершен монтаж трамвайных путей с опорами и подвесом контактной сети трамвая.

Помимо этого, 103 работника и 14 единиц спецтехники были задействованы для укладки инженерных сетей, для работы по устройству шумозащитных экранов и опор наружного освещения и для устройства газонов и монтажа системы полива.

КВ
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