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В День города в столице РТ будут патрулировать 1,3 тыс. полицейских

Основные праздничные площадки будут проверены саперами и кинологами.

Замначальника полиции по охране общественного порядка Сергей Чанкин сообщил, что в День города в столице РТ будут патрулировать 1,3 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Основные праздничные площадки будут проверены саперами и кинологами.

Также на деловом понедельнике в мэрии он рассказал, что за каждой площадкой будут закреплены ответственные из числа руководителей отделов полиции и Управления МВД РФ по Казани. Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники ГИБДД. 

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