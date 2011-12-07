Замначальника полиции по охране общественного порядка Сергей Чанкин сообщил, что в День города в столице РТ будут патрулировать 1,3 тыс. полицейских и нацгвардейцев. Основные праздничные площадки будут проверены саперами и кинологами.

Также на деловом понедельнике в мэрии он рассказал, что за каждой площадкой будут закреплены ответственные из числа руководителей отделов полиции и Управления МВД РФ по Казани. Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники ГИБДД.