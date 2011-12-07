В Казани в День города состоится открытие ДК Железнодорожников и молодежного центра в Юдино

В Казани в День города состоится открытие ДК Железнодорожников и молодежного центра в поселке Юдино, сообщил начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов.

«В преддверии праздника и непосредственно 30 августа в городе будет торжественно открыты ряд важнейших инфраструктурных объектов», — сказал Абзалов.

В том числе, 30 августа, будут открыты новый участок Большого Казанского кольца, обновленная набережная озера Кабан, дворовые территории и новое здание Национальной библиотеки РТ.