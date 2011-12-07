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В Казани в День города состоится открытие ДК Железнодорожников и молодежного центра в Юдино

30 августа в столице РТ начнут работу пять новых объектов.

В Казани в День города состоится открытие ДК Железнодорожников и молодежного центра в поселке Юдино, сообщил начальник Управления культуры исполкома столицы РТ Азат Абзалов. 

«В преддверии праздника и непосредственно 30 августа в городе будет торжественно открыты ряд важнейших инфраструктурных объектов», — сказал Абзалов.

В том числе, 30 августа, будут открыты новый участок Большого Казанского кольца, обновленная набережная озера Кабан, дворовые территории и новое здание Национальной библиотеки РТ. 

КВ
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