В Казани началась итоговая проверка долгостроя на улице Четаева

Госстройнадзор РТ проводит итоговую проверку дома по улице Четаева в Ново-Савиновском районе Казани, сообщает пресс-служба инспекции.

«Первоначально застройщиком дома в жилом комплексе «Золотая середина» являлось ООО «Фирма «Свей», признанное в 2011 году банкротом. При строительстве дома были нарушены нормы инсоляции», — говорится в сообщении.

Дом рассчитан на 447 квартир, а его общая площадь более 32 кв. м. В прошлом году здание передали в Фонд поддержки дольщиков, занимающийся защитой прав участников долевого строительства. При участии фонда проектная документация дома была приведена в соответствие.

После того как пройдут все установленные проверки, здание будет введено в эксплуатацию.