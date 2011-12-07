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В Казани началась итоговая проверка долгостроя на улице Четаева

После прохождения проверки дом введут в эксплуатацию.

Госстройнадзор РТ проводит итоговую проверку дома по улице Четаева в Ново-Савиновском районе Казани, сообщает пресс-служба инспекции.

«Первоначально застройщиком дома в жилом комплексе «Золотая середина» являлось ООО «Фирма «Свей», признанное в 2011 году банкротом. При строительстве дома были нарушены нормы инсоляции», — говорится в сообщении.

Дом рассчитан на 447 квартир, а его общая площадь более 32 кв. м. В прошлом году здание передали в Фонд поддержки дольщиков, занимающийся защитой прав участников долевого строительства. При участии фонда проектная документация дома была приведена в соответствие. 

После того как пройдут все установленные проверки, здание будет введено в эксплуатацию.

КВ
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