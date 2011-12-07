В центре Казани перекроют ряд улиц почти на год

В столице Татарстана с 25 августа вводится частичное ограничение движения по ряду улиц в центре города на 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, движение будет перекрыто на улицах Профсоюзная, Мусы Джалиля, Кави Наджми и Рахматуллина. Восстановить движение планируют к 20 июля следующего года.

«Временные неудобства связаны с реставрацией объектов культурного наследия, находящихся на данных улицах», — пояснили в исполкоме.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что движение по улице Чингиза Айматова будет ограничено до 31 августа из-за строительства второй ветки казанского метро.