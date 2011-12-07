Мост над трассой М-7 рядом со Щербаково откроют в конце октября

Выезд из города через Кадышево на Алатский тракт и обратно организован по мосту, перекинутому через федеральную трассу М-7. И когда в начале лета этот путепровод закрыли на масштабную реконструкцию, движение тут стало затрудненным. Ведь вместо того чтобы напрямки проскочить загруженную М-7 поверху через мост, автомобилистам и общественному транспорту сейчас приходится делать большой крюк для объезда. Пробки возникают регулярно.

Когда эти неудобства закончатся? Сроки окончания реконструкции на этом участке М-7 решили узнать корреспонденты «Казанских ведомостей» и побывали там в начале недели. Уже издалека при подъезде к этому перекрестью дорог масштаб работ и их объем сразу можно оценить по большому количеству тяжелой техники. Вот КАМАЗы, груженные щебенкой, становятся в очередь на разгрузку, пыхтят бульдозеры, расчищая площадки для создания новых подъездных путей к мостовому переходу.

— Если бы вы через неделю приехали сюда — ограждающие перила моста уже были бы готовы полностью. Если говорить в целом, то главные, основные работы по реконструкции моста уже выполнены, — поясняет прораб участка. — Мостовой переход находился в аварийном состоянии, поэтому пришло время реконструировать его. Первым этапом стала замена важной части моста — его несущих опор. Отслужившие свой срок мы убрали, заменив их сначала временными подпорками, поддерживающими мост, а сейчас установили новые, уже постоянные. Основное покрытие моста сделано, осталось уложить верхний асфальтовый слой. Ограждающие перила моста оборудуем светоотражающими элементами, которых раньше здесь не было. Это очень удобно для автомобилистов при проезде в ночное время суток для фиксации границ мостового перехода. По срокам идем нормально, по намеченному графику к 20 октября планируем объект сдать, и движение здесь возобновится, — поясняет специалист по строительству мостов.

А вот какое уточняющее дополнение с подробным описанием работ по реконструкции моста «Казанским ведомостям» предоставила пресс-служба заказчика работ — ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»:

«Работы по ремонту на путепроводе на км 807+228 федеральной автодороги М-7 «Волга» завершаются. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и проезда крупногабаритного автотранспорта специалистами выполнены работы по подъему балок пролетного строения с увеличением подмостового габарита путепровода. Также выполнены работы по устройству железобетонных ригелей промежуточных и ремонт насадок концевых опор, устройство подферменников, резиновых опорных частей, железобетонных шкафных стенок и открылков, ремонт разрушенных и консольных участков пролетного строения, устройство армированной монолитной плиты проезжей части мостового полотна и деформационных швов с резиновым компенсатором.

Кроме этого, будут выполнены работы по устройству композитных водоотводных лотков, гидроизоляционного и асфальтобетонного покрытия, оцинкованного металлического барьерного и перильного ограждений и устройство монолитного укрепления конусов.

В ближайшее время приступят к устройству покрытия из литого асфальтобетона в два слоя мостового полотна.

На время ремонта движение транспорта организовано в объезд путепровода по автодороге на М-7 «Волга» с разворотами на транспортных развязках, расположенных на 802-м и 813-м км. Согласно календарному графику работы завершат к концу октября 2020 года.

ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» приносит извинения за доставленные неудобства и призывает автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков».