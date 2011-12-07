Самый длинный в России трамвайный маршрут окольцевал Казань

Маршрут круговой, охватывает 6 районов Казани. Трамваи следуют от остановки «Железнодорожный вокзал» через Борисково, микрорайон «Солнечный город» и далее по привычному маршруту №5 через Горки, Советский район, Квартала, замыкая кольцо опять на вокзале.

Как в Казани сбылась мечта мэров последних 50 лет

Участок Большого Казанского кольца (БКК) от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковской, строительство которого началось в июле прошлого года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - это важный этап в создании необходимой городу дорожной перемычки. Ее общая протяженность составляет почти 2 км. Трасса кратчайшим путем соединила большую промышленную зону и жилой массив, расположенные между Волгой и озерами Кабан, с жилыми микрорайонами «Солнечный город» и Горки.

Вот что об этом в день открытия участка БКК сказал мэр Казани Ильсур Метшин: «Сегодня исполнилась мечта моих предшественников - на протяжении 50 лет в Генеральном плане города 1969 года была заложена эта дорога, эта трамвайная линия. И вот через полвека благодаря общим усилиям всех наших руководителей, подрядчиков, строителей появилась эта дорога жизни. Это эпохальное событие для всех нас. Дорога разгрузит центр города, проспект Победы и позволит создать самый длинный трамвайный маршрут в России».

По Большому Казанскому кольцу на маршрутах №5 и 5а «Ж/д вокзал - микрорайон «Солнечный город«» курсируют теперь новые одно-двух- и трехсекционные трамвайные вагоны. Трамвайные вагоны нового образца собраны в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Трамваи низкопольные и оснащены современной системой управления.

Удлинение маршрута до 34 км увеличило пассажиропоток до 30 тыс. человек в день. Маршрут проходит через 6 районов города и позволяет осуществлять беспересадочную доставку пассажиров в центр города, к местам учебы, объектам спортивного и культурного досуга, станциям метро. Прохождение всего кольца занимает около 1 часа 30 минут.

В новых трамваях теперь и мобильник можно зарядить

Новые вагоны оснащены системой климат-контроля пассажирского салона и кабины водителя, так что зимой в этих трамваях уже привычного для горожан бордового цвета будет тепло. Безопасность пассажиров призвана обеспечивать наружная система видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации. Запас автономного хода вагона (без электропитания) составляет не менее 1,5 км. В числе основных преимуществ вагонов нового типа - довольно плавный ход, просторный салон, комфортные сидения, мультимедийный комплекс и даже USB-розетки для зарядки мобильных гаджетов.

Сходы трамваев с рельсов все же время от времени пока случаются. Как пояснили в МУП «Метроэлектротранс», это происходит из-за посторонних предметов на трамвайных путях. Стоит отметить, по данным предприятия, на участке Большого Казанского кольца все рельсы уложены согласно стандартам и СНиП, изношенные рельсы отсутствуют. По каждому случаю проводится комиссионная служебная проверка с выездом на место схода.

По новому старому маршруту проехался и корреспондент «Казанских ведомостей». «По старому» - потому что здесь, на участке от железнодорожного вокзала до бывшей конечной в Борисково, уже ходил трамвай №3, но три года назад его закрыли из-за нерентабельности. И вот возрождение маршрута, но уже в составе рекордного по длине трамвайного кольца.

Новые вагоны действительно очень комфортные и уютные - как для пассажиров, так и для водителя трамвая.

Трамвайная линия хоть и кольцевая, но на ней формально два маршрута в противоположных направлениях. Маршрут №5 - от микрорайона «Солнечный город» к железнодорожному вокзалу и далее. И наоборот - от вокзала в сторону Борисково, «Солнечного города», далее по кольцу - маршрут №5а.

Жители микрорайонов Борисково и «Теплоконтроль» уже успели оценить преимущества нового трамвайного сообщения - в вагонах достаточно много пассажиров. Удобно и то, что отсюда, с окраины, теперь можно быстро попасть на проспект Победы, Горки, в Ново-Савиновский район - кому куда надо. Тем более что трамвайные пути на большей части маршрута имеют выделенную линию - они отделены от полос для автомобильного движения высокими бордюрами, так что недисциплинированные автомобилисты не станут заезжать на рельсы, мешая пути «рогатиков». Благодаря этому новые трамваи на «выделенке» могут развивать неплохую скорость. Ведь трамвайная кольцевая линия и призвана стать скоростным маршрутом города. Это очень востребованная перспектива для миллионного города.